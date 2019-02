Tecca: "Gattuso grande incassatore. Ha preso pugni e non ha mai mollato, ora il suo Milan funziona"

Nello studio pomeridiano di Sky Sport 24, il giornalista e commentatore Massimo Tecca ha parlato così del tecnico rossonero: "Parlando di Gattuso dobbiamo fare un paragone pugilistico, è un grande incassatore. Ha saputo ricevere i pugni che arrivavano mezzo stampa, tutto quello che gli è stato detto e scritto contro, ma non ha mai mollato. Ha lavorato duramente questa squadra anche mettendoci la testa dura che usava in campo, alla fine ha ottenuto dalla società rinforzi decisivi come Paquetá e Piatek e poi ha chiuso la fase difensiva del Milan. Ora deve solo trovare un volto più offensivo al suo reparto davanti. Ha attirato anche i tifosi con la sua comunicazione, domani credo saranno in 60mila per Milan-Cagliari".