Tecca: "Il derby sarà uno snodo fondamentale per il Milan. I rossoneri hanno due capitani"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Tecca ha parlato di Milan e Inter in vista del derby milanese. Queste le sue parole: "Il Milan ha due capitani perché io Ibrahimovic lo considero un capitano e credo che una delle grandi curiosità di questo derby sia vedere in che condizioni è Ibrahimovic. Sarà uno snodo fondamentale per l’Inter, ma forse di più per il Milan".