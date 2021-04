Tecca: "Scamacca sarebbe un bell'investimento per il Milan: imparerebbe tanto da Ibra"

Massimo Tecca, giornalista, ha parlato di Gianluca Scamacca, attaccante in orbita Milan, durante la trasmissione 'Super Weekend' in onda su SkySport: "Ha margini di miglioramento enormi. Accanto ad un grande campione come Ibrahimovic il genoano potrebbe imparare tantissimo in termini di piazzamento e di movvimenti offensivi. Quando era nelle giovanili lui andò da Muzzi, il suo allenatore, chiedendogli i movimenti degli attaccanti: ha una grande voglia di imparare e con gli insegnamenti dello svedese potrebbe diventare un grandissimo attaccante. Sarebbe anche un bell'investimento per il futuro del Milan".