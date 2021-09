Teocoli: "Leao bel campione, ma deve crescere. Kessie via a zero? Sarebbe una perdita che mi farebbe male"

Ai microfoni di Tuttosport, Teo Tecoli, noto attore e grande tifoso milanista, ha parlato così di alcuni giocatori rossoneri: "Se Ibra è l'unico campione nel Milan di oggi? C’è Kessie, c’è Theo Hernandez, c’è Rebic che lotta e combatte e i suoi dieci gol li fa tutte le stagioni. Ci sarà Rafael Leao che ha una corsa incredibile, ha talento anche se oggi ha ancora troppe pause che ci fanno un po’ arrabbiare. Non c’è un campione assoluto, qualcuno probabilmente lo diventerà come Tonali, come Tomori, come Brahim Diaz. È una squadra di valore, con tanti giovani che possono diventare grandi… Se dovessi scommettere su uno di questi? Rafael Leao è un bel campione. Ma deve crescere. È un giocatore che fa divertire, che entusiasma quando lancia il pallone in avanti e sfida il difensore. Se ho paura di perdere Kessie? Non vorrei che andasse via a zero anche lui. Sarebbe una perdita che mi farebbe male".