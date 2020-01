Gianfranco Teotino ha parlato così della situazione di Lucas Paquetá ai microfoni di Radio Sportiva: "L'esclusione di Paquetá fa molto rumore, non ci sono molti precedenti simili. È un segnale non buono sulla sua predisposizione ad essere determinante. Non vedo un futuro al Milan per lui, la separazione consensuale è la migliore soluzione".