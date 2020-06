Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Gianfranco Teotino ha parlato delle differenze tra il calcio italiano e quello europeo. Queste le sue parole: "La Serie A è quello che ha la media gol più alta dietro la Bundesliga. Si segna molto più che in Premier o in Liga. Questa facilità di andare in gol comunque si ripete da inizio stagione e non dall'ultima settimana."