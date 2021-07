Terim su Calhanoglu: "Non sono sorpreso che sia passato da una squadra all'altra di Milano"

Fatih Terim, ex allenatore rossonero oggi alla guida del Galatasaray, ha commentato a La Gazzetta dello Sport il passaggio di Calhanoglu dal Milan all'Inter: "La cosa bella di questo trasferimento è che Hakan ha potuto scegliere il suo destino. Ha voluto l’Inter per restare al top. E non sono sorpreso che sia passato da una squadra all’altra di Milano, dopo quattro anni ci sta. Ormai conosce il paese e il campionato, sa come poter competere al massimo".