Terrazzino: "Nagelsmann-Milan? Parliamo di un fenomeno: miglior tecnico che ho avuto"

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW, Marco Terrazzino ha parlato anche di Julian Nagelsmann, suo allenatore ai tempi dell'Hoffenheim e candidato per la panchina del Milan a partire dalla prossima stagione: "Dopo aver lasciato l'Hoffenheim di Rangnick, sono stato al Karlsruher, al Friburgo e al Bochum, prima di tornare proprio in biancazzurro con Nagelsmann allenatore. Lui è un vero fenomeno, credetemi. Julian è un giovane brillante, che parla con tutti e ti fa sentire sempre importante: è senza alcun dubbio il miglior tecnico che abbia mai avuto in carriera", le dichiarazioni dell'attaccante esterno della Dynamo Dresda sull'attuale tecnico del RB Lipsia.