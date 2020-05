Terrazzino su Rangnick: "Può fare un grande lavoro, ma bisognerà vedere come si troverà a lavorare in Italia"

Marco Terrazzino, attaccante della Dynamo Dresda, ha parlato anche di Ralf Rangnick nel corso della lunga intervista concessa oggi a TMW sulla ripresa del calcio tedesco. Fu proprio l'obiettivo scelto per fondare il nuovo Milan, d'altronde, a farlo esordire in Bundesliga con la maglia dell'Hoffenheim quando aveva appena 17 anni: "Come allenatore ho un ricordo positivo di Rangnick, ma a livello umano devo dire che non si comportò tanto bene con me. Avevo appena 17 anni, ero giovanissimo e all'inizio mi fece credere di essere una superstar. Come accade però a tanti calciatori in rampa di lancio, dopo il debutto ho avuto qualche problema nel confermarmi e lui, anziché continuare a darmi fiducia, mi ha completamente accantonato. Non era facile a quell'epoca, Rangnick voleva vincere e basta".

Può essere l'uomo giusto per il Milan?

"Come tecnico o dirigente può fare un grande lavoro, non ci sono dubbi. È un professore, un maniaco nello studio dei suoi calciatori, degli avversari e della tattica, che ha fatto bene in ogni piazza in cui è stato, ma bisognerà vedere come si troverà a lavorare in Italia. La mentalità qui in Germania è molto diversa, i tedeschi sono più freddi e strutturati degli italiani e lo stesso Rangnick si dovrà dunque adattare a una realtà del tutto nuova, umana e professionale".