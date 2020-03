Tesser: "Pobega può interessare a Inzaghi che lo ha allenato nella Primavera del Milan"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport Attilio Tesser, allenatore del Pordenone, ha parlato di Pobega, centrocampista in forza ai friulani e in prestito dal Milan. Queste le sue parole: “E’ un calciatore che spende molto, facendo con tanta generosità sia la fase difensiva che quella offensiva. Ha grandi margini di crescita. Il Benevento può essere interessato a lui perché Inzaghi lo ha allenato in Primavera del Milan. E’ un centrocampista molto interessante che veniva da una stagione da titolare in Serie C a Terni. Lo trovo sempre molto motivato e arriverà ad un buon livello. Poi starà a lui scegliere il suo futuro”.