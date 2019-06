Tesser: "So quanto potrà fare bene Giampaolo al Milan"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, ha parlato così dei tanti cambi in panchina che ci sono stati tra le big della Serie A: "Ci sono state novità dappertutto. Dall’Inter alla Juventus fino al Milan. Questo potrebbe avvantaggiare il Napoli che da continuità al progetto. Mi aspetto qualcosa in più dall’Inter, so quanto potrà far bene Marco Giampaolo al Milan e si, sono curioso di vedere la Roma”.