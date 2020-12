Thauvin sogno italiano, il ds del Marsiglia: "Prorogare i contratti in questa situazione è difficile"

Il direttore sportivo del Marsiglia, Pablo Longoria, ha parlato a La Provence del mercato di gennaio ammettendo l'incertezza sul futuro di Florian Thauvin, giocatore in scadenza di contratto e nel mirino del Milan oltre che del Napoli: "Prorogare i contratti in questa situazione incerta è difficile per tutti i club. Tutti i giocatori si aspettano di vedere la realtà del mercato. Non si sa come sarà la prossima stagione, se si continuerà senza pubblico. Dobbiamo adattarci alla situazione...".