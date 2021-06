Theo: "Ecco che musica ascolto prima della partite. Se non avessi fatto il calciatore..."

Ai microfoni de "L’Officiel Arabia", Theo Hernandez ha raccontato che musica ascolta prima delle partite e che cosa avrebbe fatto se non avesse giocato a calcio: "Che musica ascolto prima delle partita? Mi piace molto un artista chiamato Demarco Flamenco. Cosa avrei fatto se non avessi giocato a calcio? Se non fossi stato un calciatore, credo che avrei lavorato in un settore che ha relazioni con le persone, come l’insegnante di educazione fisica. Anche se sembra un cliché, mi piace dire che nella vita è importante fare le cose che ami e in cui credi".