Theo Hernandez su Pioli: "Allenatore incredibile, per fortuna è rimasto"

"Importantissimo". Così Theo Hernandez, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha definito il contributo di Stefano Pioli nella sua crescita personale. "Da quando è arrivato - ha aggiunto il francese - le cose sono state chiare, ci ha detto cosa fare. È arrivato in un momento molto difficile, non vincevamo e la tifoseria non era contenta. Siamo cresciuti molto come gruppo e nei singoli. Quando è uscita la notizia che poteva andarsene, non ho capito perché: stava facendo benissimo. Ma per fortuna è rimasto. Un allenatore incredibile".