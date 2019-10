Theo: "Io un bad boy? Ho fatto qualche stupidaggine, ma sono maturato"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez, fra le altre cose, ha parlato del suo passato: "A Madrid mi sono preso tanti insulti e tante critiche. Ho fatto qualche tonteria, ma sono maturato tanto come persona. Per me è stata un’esperienza importantissima. Io un bad boy? Come detto, ho fatto qualche stupidaggine, ma sono giovane. In realtà mi considero una persona molto tranquilla e allegra, alla quale piace scherzare. Mi piace stare a casa con i miei cani e la famiglia, mamma viaggia molto, sta un po’ da me e un po’ da mio fratello".