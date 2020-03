Theo: "Parlo molto con Castillejo di questa situazione, tornare in campo sarà bellissimo. Grazie ai medici per tutto quello che stanno facendo"

Non vede l'ora di tornare in campo, ma è consapevole del momento molto difficile che sta passando l'Italia. Queste le parole di Theo Hernandez sull'emergenza legata al Coronavirus nel Q&A odierno, con un pensiero per chi lavora instancabilmente per il bene comune:

Vi sentite spesso fra compagni? Parlate di quello che sta succedendo? “Ultimamente non sto parlando molto con i miei compagni. Parlo molto con Samu Castillejo, mi trovo bene con lui. Parliamo di quello che sta succedendo in questo momento, una situazione molto complicata”.

Theo, come sarà tornare in campo? “Sarà bellissimo, perché quello che vogliamo noi giocatori è allenarci e giocare ogni weekend. Spero che passi subito questa situazione perché vogliamo tornare in campo il prima possibile”.

Hai un messaggio per medici e soccorritori impegnati nella battaglia al Coronavirus? “L’unica cosa che voglio dire loro è un grande grazie per tutto il lavoro che stanno facendo. Dai medici agli infermieri, state facendo un lavoro incredibile e spero che vinceremo tutti insieme questa battaglia il prima possibile. Sempre forza Milan e restate a casa”.