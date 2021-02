Theo su Hakimi: "Più o meno ci assomigliamo, è un bravo ragazzo e un ottimo amico"

Theo Hernandez ha parlato così di Hakimi ai microfoni di DAZN: "Non mi aspettavo il Real ci lasciasse andare via. Entrambi eravamo al Real Madrid e giocavamo poco. La cosa migliore che potessimo fare è stata quella di andarcene, perché se sei lì e non giochi, non sei felice e non ha le opportunità che vorresti avere. Però sia io che Hakimi abbiamo fatto del nostro meglio e ora siamo entrambi qui a Milano. Lui è un giocatore incredibile. Ha molto talento, velocità, qualità. Più o meno ci assomigliamo. Lo conosco personalmente e abbiamo passato molto tempo insieme. È un bravo ragazzo e un ottimo amico. Cosa gli dirò al derby? Nulla, in campo siamo tutti nemici, ma fuori siamo tutti buoni amici".



Attiva ora DAZN. Guarda il Derby e la sfida contro l'Udinese con un solo abbonamento! Disdici quando vuoi.