Theo su Maldini: "Un mito, essere stato scelto da lui è un onore"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez ha speso parole d’elogio per Maldini: "È un onore essere stato scelto da Paolo. Ha fatto la storia del calcio, non soltanto del Milan, e con me è stato molto convincente. Non ci ho messo molto a decidere di accettare l’offerta. È un mito, inarrivabile. Paolo è un difensore che ha fatto la storia del calcio, credo sia un modello per tutti".