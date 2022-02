Timothy Weah: "Il Milan fa parte della storia della mia famiglia, mi piacerebbe giocarci"

Intervistato da Sportweek, Timothy Weah, attaccante del Lille e figlio del grande George, ha parlato anche del Milan: "Naturalmente sono focalizzato sul Lille, ma è sempre stata una mia ambizione giocare un giorno in un grande campionato come la Serie A e in particolare in un grande club come il Milan, che in fondo fa un po’ parte della storia della mia famiglia. Se a mio padre farebbe piacere? Non me ne parla mai apertamente, ma quando ero bambino c’era l’idea che andassi a giocare nelle giovanili rossonere. Le cose sono andate diversamente, però magari al Milan arriverò lo stesso. Nel calcio le cose vanno veloci, e non si sa mai".