TMW - Gravina: "Progetto Nazionale non si è esaurito a Belfast. Continueremo a investire

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, in apertura al premio Golden Boy vinto dal centrocampista del Barcellona Pedri, ha parlato alla stampa. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Siamo onorati di ospitare questo importante riconoscimento, il Golden Boy. Un premio che conosce diverse edizioni. Motivo di grande orgoglio essere qui in presenza. Nel giorno della mia prima elezione ho parlato di un rinascimento e nuovo umanesimo: fondando su due asset fondamentali che sono le infrastrutture e i settori giovanili. Sappiamo com’è andata a finire la prima parte: è un progetto in corso e sul quale stiamo lavorando. Non si è esaurito a Belfast, continueremo a investire".