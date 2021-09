TMW - Nani: "Il Milan non è una sorpresa, gran lavoro di Pioli e dei dirigenti"

Gianluca Nani non è sorpreso del primo posto del Milan. "E' più di una stagione che fa bene - dice intervenendo al TMW News - Pioli e i dirigenti hanno realizzato un gran lavoro. Hanno saputo trovare calciatori, gestito bene i casi spinosi e hanno costruito un gruppo unito proponendo un bel calcio. No, non è un sorpresa, è la conseguenza di un percorso fatto con intelligenza. Certi calciatori poi sono maturati: non a caso il Milan ha giocato bene anche senza alcuni big. Il Milan, essendo dove si merita, è da scudetto anche se c'è più equilibrio rispetto al passato. C'è anche la Juve: anche se è partita male rientrerà pur essendo chiamata a non sbagliare. E' una squadra può fare un filotto di vittorie e rientrare"