TMW - Nani: "Su Tonali non escludo un'asta europea"

Il direttore sportivo del Reading, Gianluca Nani, intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb.com, ha parlato così di Tonali: "L'ho visto all'esordio e rimasi a bocca aperta. Questo è un giocatore speciale, gran personalità e capacità di stare in campo. Lui è un giocatore diverso, avrà una carriera importante. Spero che se partirà possa restare in Italia ma non mi sorpenderebbe un'asta europea "