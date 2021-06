TMW - Orlando: "Dubbioso che l'Atletico sia ideale per De Paul. Era più da Milan"

Alessandro Orlando, grande ex dell'Udinese, si sofferma a Tuttomercatoweb.com sulla partenza di De Paul destinazione Atletico Madrid. Queste le sue parole: L'Atletico è campione di Spagna, è una formazione collaudata ma non so se il tipo di calcio dei colchoneros sia adatto alle qualità di De Paul. E' sempre stata una squadra non bellissima, più italiana, come caratteristiche, visto il timbro dell'allenatore, ma ormai da anni nell'elite del calcio europeo. Ecco, non se quel calcio si adatta alle caratteristiche di De Paul ma magari quest'anno hanno deciso di cambiare e costruiscono una squadra più tecnica, che gioca di più. Sinceramente avrei visto bene De Paul nel Milan, ne sarei stato curioso. Quella rossonera può diventare di nuovo la squadra che lotta fino alla fine per vincere il campionato".