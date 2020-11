TMW Radio - Ballardini: "Kjaer sta giocando ad altissimi livelli. Non l'ho mai visto così"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex allenatore Davide Ballardini ha parlato del Milan e di Simon Kjaer. Queste le sue parole:

Il Milan si gode intanto Kjaer, sua vecchia conoscenza...

"Ha avuto delle stagioni non così buone, non ultima quella all'Atalanta prima del Milan dove non stava andando bene tanto che l'hanno lasciato andare. Da dopo il lockdown sta giocando ad altissimi livelli: è un ragazzo serissimo e ha qualità fisiche e tecniche da grandissimo giocatore, oltre alla personalità. Oggi vediamo quel giocatore, e sono contento. Non credo d'averlo mai visto così bene così come in quest'ultimo periodo".

Cosa è scattato nel Milan?

"Prima del lockdown bisogna dire che non andavano bene, ricordo la sconfitta contro il Genoa prima dello stop, e Ibrahimovic c'era già da un paio di mesi. Si vede che hanno ritrovato l'alchimia, sono legati e molto uniti: un tutt'uno, ragionano da squadra. E dentro di essa c'è un calciatore straordinario, Ibrahimovic, che così carismatico non lo ritrovi in Serie A. Questo li porta a meritare la posizione che hanno".