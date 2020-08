TMW RADIO - Ballardini: "Oggi è più facile giocare al Milan che all'Atalanta"

L'allenatore Davide Ballardini è intervenuto in diretta nel corso di Stadio Aperto, trasmissione in onda su TMW Radio:

Come valutare il percorso dell'Atalanta?

"Per me in Italia ci sono tre società, e guarda caso sono tutte italiane, più forti delle altre: detto di Juventus e Lazio, la terza è l'Atalanta. Non ha tenuto in squadra giocatori come Kulusevski, Kjaer, Pessina, Barrow... Tutti ragazzi che hanno fatto campionati buonissimi, e questo è un merito per l'Atalanta, in cui per giocarci devi essere davvero bravo. Forse oggi è più facile giocare nella Roma o nel Milan, vedi Kjaer diventato un punto fermo. La proprietà ha passione e amore per la propria squadra, sanno scegliere i giocatori e hanno una guida tecnica all'altezza della situazione".

La conferma di Pioli è la vittoria del professionista e dei meriti dati dai risultati?

"C'è anche da dire che prima del lockdown il Milan aveva balbettato un po'... Sono arrivati sesti, probabilmente il prossimo anno avranno altri obiettivi".