TMW Radio - Baroni: "L'idea dei 5 cambi è stata ottima. Risorsa utile anche per i tecnici"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'allenatore Marco Baroni ha parlato dei cinque cambi e della riforma adottata dopo il locdown. Queste le sue parole:

Come li vede i cinque cambi?

"Secondo me è stata un'ottima idea per ripartire dopo quel lungo stop e salvaguardare meglio i giocatori. Una risorsa che serve al tecnico anche per mantenere accesi tutti i giocatori, poi non è che vadano fatti tutti per forza: togliendo il portiere è il 50% della squadra. Serve la misura giusta".