TMW Radio - Bertolucci: "Mi fido di Maldini e Massara. Basta poco per colmare il gap"

L'ex tennista Paolo Bertolucci, notoriamente tifoso del Milan, è intervenuto in diretta su TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini: “Perché, #PioliOut? O Leao che volevano mandare via a calci e ora si inginocchiano. O Calabria e Kjaer che era scarto dell’Atalanta e oggi ha lasciato tutte vedove. Mi fido di Maldini e Massara, basta poco per colmare il gap”.