TMW RADIO - Birindelli: "Mandzukic grande acquisto per il Milan, ho fatto fatica a capire la decisione della Juve di mandarlo via"

L'ex difensore Alessandro Birindelli è intervenuto a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini.

La mossa Mandzukic è vincente per il Milan?

"Al di là della stima che ho per il giocatore, e ho fatto fatica a capire la decisione della Juve di mandarlo via, secondo me hanno fatto un grande acquisto e l'hanno pensato bene. Lui e Ibrahimovic tolgono qualche responsabilità anche ai più giovani".