TMW Radio - Braglia: "Vedremo se Donnarumma sopporterà le responsabilità che si porta col suo contratto"

Simone Braglia, ex portiere, si è così espresso a TMW Radio su Donnarumma: "Se rinnovava non era mica detto che andasse via. Il Milan è il Milan. Donnarumma ha fatto un buon campionato, ora vedremo come risponderà l'opinione pubblica al primo errore di Donnarumma. In prospettiva può diventare il migliore al mondo, vedremo se riuscirà a sopportare le responsabilità che si porta col suo contratto".