TMW Radio - Brambati: "Il Milan con Pioli ha individuato la persona giusta per vincere"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati si è così espresso sul Milan di Pioli: "Sono contento per Pioli e per il Milan, che ha individuato la persona giusta per crescere e vincere. Perché un club come il Milan deve vincere alla fine. E' una scelta tecnica e non economica, ha individuati in lui la persona giusta affinchè accadano le due cose insieme, perché il Milan sta già crescendo. Pioli è stato un mio compagno in U21 e mi fa piacere che sia riuscito a fare carriera".