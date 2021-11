TMW Radio - Brambati: "La lotta scudetto è tra Inter, Milan e Napoli. Tatarusanu non è all'altezza di Maignan"

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, Massimo Brambati ha parlato della lotta scudetto e di Tatarusanu. Queste le sue parole: "La lotta è tra Inter, Milan e Napoli, ma il cammino della Juve non mi porta niente di ottimistico. Abbiamo visto la poca continuità della Juve già in stagione. Tatarusanu non è all'altezza di Maignan, non dà troppa sicurezza al reparto arretrato"