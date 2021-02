TMW RADIO - Brambati: "Sorpreso dal Milan, Ibra uomo della svolta. E che bravo Pioli"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati. Ecco il suo pensiero sul Milan: "Sono sorpreso. Tutte le partite ora durante il Covid sono difficili. E' stato il Milan a far diventare semplice quella col Crotone. Mi aspettavo qualche caduta in più dei rossoneri e invece non è stato così. E' stata una grande intuizione credere in Ibrahimovic come uomo della svolta. E non mi aspettavo che Pioli sarebbe stato così in alto".