TMW Radio - Bressan su Kessie: "Se il motivo del mancato rinnovo fosse il milione più o in meno, gli si ritorcerebbero contro certe dichiarazioni"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mauro Bressan ha parlato di tanti temi tra cui Kessie. Queste le sue parole: "Sarebbe meglio non dire mai nulla... Prima senti dire che rimarrà al Milan, poi spuntano soldi in più... Se il motivo del mancato rinnovo fosse il milione più o in meno, è chiaro che gli ritorcerebbe contro certe dichiarazioni. Sono vicini, lo chiamano Presidente e ha sempre professato amore per il Milan: visto che si parla di tanti soldi, mi sembra non ci sia il caso di fare la guerra".