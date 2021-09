TMW Radio - Bressan su Liverpool-Milan: "Bel test per capire se i rossoneri possono rimanere su livelli super"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mauro Bressan ha parlato di tanti temi tra cui Liverpool-Milan. Queste le sue parole: "Sarà un debutto assoluto ad Anfield per i rossoneri. Il Milan arriva dopo una grande partita come quella con la Lazio di domenica scorsa: sono in fiducia, mentale e fisica. Questa partita col Liverpool è un impegno probante ma arriva forse nel momento giusto. Bel test per capire se possano rimanere su livelli davvero super".