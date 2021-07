TMW Radio - Bruni: "Tonali ha qualità importanti. Ruolo? Per il passo che ha è un play"

Luciano Bruni, ex calciatore e attuale allenatore, si è così espresso a TMW Radio su Tonali: "Deve dimostrare sul campo quotidianamente. La maglia del Milan è pesante: un conto è giocare a Brescia, un conto è giocare a San Siro. Il giocatore ha delle qualità importanti, altrimenti il milan non ci avrebbe creduto. Pioli può migliorarlo sotto tanti aspetti, certamente crescerà. C'è concorrenza: se Bennacer sta bene gioca lui. Per me, per il passo che ha, è un regista; le mezzali hanno un passo più rapido e veloce, più dedite agli inserimenti.