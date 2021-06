TMW Radio - Cagni: "Deluso da Tonali, non ho visto il giocatore che conoscevo"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto mister Gigi Cagni, il quale sul riscatto di Tonali ha dichiarato: "Mi ha deluso quest'anno, non ha dimostrato la personalità che ho visto a sedici anni. Era un giocatore di prospettiva. Non ho visto il giocatore che conoscevo, caratterialmente. Avendolo conosciuto, mi aveva impressionato. Non so cosa sia successo a Milano, ma qualcosa è successo".