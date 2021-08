TMW Radio - Cardone: "Il Milan si è mosso in maniera intelligente ed oculata"

Giuseppe Cardone, ex difensore prodotto del vivaio rossonero, si è così espresso in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, sull'obiettivo stagionale del Milan: "L'anno passato conta sempre molto poco in tutte le squadre. Le persone intelligenti devono pensare al futuro ed il Milan si è mosso in maniera intelligente ed oculata, facendo scelte per avere calciatori a disposizione per tutte le competizioni. I rossoneri con una rosa più ampia e con meno sfortuna non si sarebbero ridotti all'ultima giornata per andare in Champions League perché ad un certo punto erano veramente agli sgoccioli. Il Milan è stata la sorpresa dello scorso anno".

Chi può essere la rivelazione del Milan?

"Per qualità umane e per la prospettiva che ha penso che possa essere la stagione di Tonali. Mi aspetto molto anche da Tomori perché è un giocatore di qualità assoluta e averlo preso a 28 milioni con i prezzi che ci sono in giro è un grandissimo affare".