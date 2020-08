Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo de Paola, ex direttore di Tuttosport e del Corriere dello Sport, ha parlato così di Ibrahimovic: “Ibra per me ha le doti, ed è il momento giusto, per fare il salto di qualità e fare l’allenatore. Fare con lui un discorso del genere e farlo entrare in futuro nello staff della squadra, non sarebbe un’idea malvagia.”