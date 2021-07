TMW RADIO - Di Gennaro: "Al Milan stanno lavorando con la giusta mentalità"

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro ha così parlato a TMW Radio, durante la trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Dimitri Conti, iniziando dal rinnovo di Kessie col Milan: "Devono insistere, è un giocatore fondamentale e l'ha dimostrato in questo anno e mezzo. Che fosse forte si vedeva già nell'Atalanta, ma nel Milan si è perfezionato sul modo di stare in campo. Non possono sbagliare, come secondo me non hanno sbagliato con gli altri: da capire com'era stata articolata la trattativa Donnarumma, mentre con Calhanoglu ballava un milione, eppure lui dovrebbe ringraziare il Milan. Penso che con Kessie troveranno una soluzione, anche perché è perno del centrocampo milanista. Secondo me, comunque, al Milan stanno lavorando con la giusta mentalità, penso a Tonali che si è decurtato l'ingaggio".

Fin dove deve spingersi il Milan dopo gli ultimi addii a costo zero?

"Per Kessie si parla di 5-6 milioni... Il giocatore è importante ma non ha coppe e campionati sul curriculum, e non lo dico per sminuirlo. La cifra mi sembra congrua, così come gli 8 milioni proposti a Donnarumma. Non so chi possa offrirgli certe cifre, bisogna mettersi nell'ordine delle idee che certe valutazioni son cambiate".