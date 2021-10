TMW RADIO - Di Gennaro: "Napoli in fuga, tiene solo il Milan"

L'opinionista Antonio Di Gennaro, nel suo intervento di ieri a TMW Radio, ha parlato del Napoli e della lotta Scudetto: "Già è in fuga, il Milan è l'unica a stargli dietro nonostante le assenze. Non era semplice per Spalletti dopo il mancato piazzamento Champions dello scorso anno, ma ha preso subito in mano la situazione da allenatore bravo qual è. Vincessero a Roma, come prima cosa, ridimensionerebbero la squadra di Mourinho, oltre che lanciare un segnale: puntare con forza allo Scudetto".