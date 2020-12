TMW RADIO - Di Gennaro: "Non mi stupirei se il Milan scegliesse fra Europa e Serie A"

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro, oggi commentatore tv, ha parlato in diretta a TMW Radio, intervenendo nel corso della trasmissione Stadio Aperto, condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. Iniziando dal Milan, impegnato in Europa League col Celtic: "In queste partite di coppa devi essere attento e concentrato, abbiamo visto una parata di Donnarumma sul 2-0 poi ci ha pensato Calhanoglu, dal lockdown un giocatore diverso. Senza i mugugni dei tifosi stiamo vedendo il vero Calhanoglu, e adesso puntano a vincere".

Qual è l'obiettivo del Milan?

"Credo che da programma fosse la Champions League, ora si stanno trovando in una posizione di classifica meritata e con questa annata anomala può succedere di tutto. A noi, dopo anni di dominio Juve, va bene l'equilibrio in campionato per il bene di tutti. Pioli dice che non pensa allo Scudetto ma nello spogliatoio è normale che venga fuori l'attuale situazione, di una squadra difficile da superare e che sta trovando giocatori importanti. Quando sei lì, con cinque punti di vantaggio... Siamo anche alla nona giornata, ma per i giocatori che ha, aspettandoli a febbraio-marzo, potranno provarci".

Anche più avanti, no?

"Sì, ma l'Inter oggi è entrata in un momento buono e sono quelli con l'organico migliore insieme alla Juventus, il Napoli qualche momento di defaillance ce l'ha sempre, e Roma e Lazio non so se riusciranno a giocarsela. Il Milan ha le carte in regola per arrivare davanti anche a fine girone d'andata, poi non mi meraviglierei se scegliessero tra campionato ed Europa League. L'assenza di Ibrahimovic mi sembra che sia stata assorbita".