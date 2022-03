TMW RADIO - Flachi: "Campionato entusiasmante, il Milan ha fatto un grande risultato a Napoli"

MilanNews.it

Ospite di TMW Radio e in particolare di Maracanà, l'ex calciatore Francesco Flachi ha parlato così della prossima giornata di Serie A: "E' un campionato entusiasmante. Tutto dipenderà da motivazioni e concentrazioni. Il Milan è quello avvantaggiato, sia fisicamente che mentalmente. L'Inter ha fatto una grande partita a Liverpool ed è la più accreditata, anche per rosa. Se avranno la continuità, per me vince l'Inter. Ma adesso sono alla pari tutti lì davanti. Il Milan però ha fatto un grande risultato a Napoli ed è avvantaggiato".