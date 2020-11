TMW RADIO - G. Fontana: "Pioli ha la situazione in mano, supererà il momento"

L'allenatore Gaetano Fontana si è collegato in diretta con Stadio Aperto, trasmissione in onda su TMW Radio, condotta da Niccolò Ceccarini e Francesco Benvenuti.

Cosa dire dopo la sconfitta di ieri del Milan?

"Non c'era nessuno fin qui che avesse disatteso le aspettative: un blackout, a livello fisiologico, ci può stare. Giocando ogni tre giorni, senza aver fatto un ritiro come al solito, portano a questi alti e bassi. A mio avviso non è così preoccupante: c'è da riflettere e lavorare, ma è una partita. Pioli ha la situazione pienamente in mano, l'ha dimostrato e saprà superare questo momento".

Quanto ci vorrà a Tonali diventare titolare inamovibile del Milan?

"Non è una condizione negativa, questa, per Tonali. Essere dentro sin da subito sarebbe stato un carico di responsabilità eccessivo: ha tempo per imparare, deve pazientare e prendere tutto ciò che Pioli può aggiungere alle sue potenzialità".