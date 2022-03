TMW Radio - Incocciati: "Milan non brillante, ma non mi fiderei più di tanto"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Beppe Incocciati, ex di Napoli e Milan, si è così espresso a TMW Radio sulla favorita del match di domenica sera: "Il Napoli, giocando in casa e conoscendo l'entusiasmo del pubblico, la spinta ci sarà. Ci vorrà una grande prestazione comunque, perché serve soprattutto quello. Il Milan non è brillante però non mi fiderei più di tanto. E' abituata a risollevarsi, sa cosa vuole ed ha elementi che possono determinare la partita. E' una sfida avvincente, tutta da vedere. In base a quello che accadrà al Maradona, l'Inter può essere agevolata".