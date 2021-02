TMW RADIO - Lazzari: "Pioli lavora bene e si fa voler bene dalle sue squadre"

Andrea Lazzari, centrocampista della Vigor Senigallia, ha parlato in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini:

Su Pioli: "Nella mia carriera è stato tra chi ha creduto più in me, gli devo molto. Prima di Cagliari ho fatto un anno a Grosseto con lui: la stagione prima non avevo spiccato, lui mi ha dato fiducia e da lì è partita la mia carriera. Lavora, si fa voler bene dalle sue squadre, e ha idee importanti. Tranne qualche parentesi per me è sempre riuscito a far bene, e poi è riuscito anche a rialzarsi. Ricordo i grandi risultati alla Lazio, e tuttora al Milan sta facendo grandi cose. Il lavoro dà i suoi risultati".