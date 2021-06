TMW RADIO - Longhi: "Milan, serve un piccolo sforzo per Tonali"

A TMW Radio, per "Eurologia", il giornalista Bruno Longhi ha detto la sua sul riscatto di Sandro Tonali da parte del Milan: "Tutto ruota attorno a 5 milioni. Dopo che si è investito sul ragazzo, il cui futuro deve essere per forza radioso, rinunciare per un'inezia mi sembra sbagliato. E' diverso dal caso Calhanoglu, il Milan deve essere disponibile a un piccolo sforzo per non perdere il ragazzo, che può avere un futuro anche per la Nazionale".