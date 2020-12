TMW RADIO - Maltagliati: "Leao e Poggi? Lavori una settimana, e poi ecco gol così"

L'ex difensore Roberto Maltagliati è intervenuto in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini:

A proposito di Fiorentina, ci racconta come ha vissuto, lei che c'era, il gol lampo di Poggi battuto domenica da Leao?

"Sono situazioni sulle quali farsi pure due risate. Entri in campo, prepari la partita tutta la settimana, paure e tensioni e dopo 8 secondi sei in vantaggio. Lo stesso vale per il Milan con il Sassuolo... Capita, è stata una disattenzione generale, di tutta la squadra".