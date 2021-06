TMW RADIO - Marchetti: "Donnaruma al PSG sarà più ricco, ma non titolare"

Luca Marchetti di Sky Sport è intervenuto nell’Editoriale di TMW Radio. Di seguito le sue parole sui temi del giorno:

Su Donnarumma al PSG...

“Se hai un giocatore come Donnarumma che ha 22 anni ed è libero, la squadra la trovi. Il cerino è rimasto in mano a Raiola, ma ha trovato una soluzione. Se dovesse centrare tutti i bonus prenderà 60 milioni in 5 anni, quindi andrà a guadagnare più di quanto il Milan metteva sul piatto. Gigio sarà più ricco, ma non titolare al 100%. Navas ha fatto una stagione strepitosa, è amato dai tifosi e gli è appena stato rinnovato il contratto. Va incontro a una situazione che in passato c’è già stata: vedi Alisson che a Roma faceva il secondo a Szczesny. Un grande giocatore comunque non deve avere paura della concorrenza”.