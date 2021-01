TMW RADIO - Onofri sul Milan: "Anche senza Ibra non cambiano gioco e risultati"

L'ex calciatore Claudio Onofri a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato così la corsa scudetto: "Il Milan sta confermando, domenica dopo domenica, di essere pronto per mantenere questo vantaggio che ha sulla Juve, che deve comunque recuperare una partita non facile contro il Napoli. L'Inter come rosa è tra le più importanti, quindi sarà una grande lotta. Vedremo se ci saranno anche Roma e Napoli, che dovrebbero trovare una continuità di risultati e rendimento. Il campionato è avvincente ma il Milan è stra-favorito, perché anche senza Ibra non cambiano i risultati e il gioco".