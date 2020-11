TMW RADIO - Perrone: "Ibra ha cambiato i giudizi su Pioli"

L'ex centrocampista Carlo Perrone, oggi allenatore, si è collegato in diretta con Stadio Aperto, trasmissione in onda sulle frequenze web di TMW Radio, condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini: "Senza Ilicic e Gomez l'Atalanta rimane una squadra forte, perché il mister comunque ha dato un'impronta e un gioco, ma gli interpreti fanno la differenza. Anche se da milanista adoravo Sacchi, Mannari non era come Van Basten... La differenza la fanno i grandi campioni. Ronaldo è rientrato dopo il Coronavirus e ha cambiato comunque le sorti della sua squadra, perché c'è chi la butta dentro e chi magari invece sbaglia. Prima sentivo parlare di Conte, e dico che nessun allenatore secondo me deve guadagnare certe cifre... L'ho sempre pensata così, e succede anche oggi che alleno. Nei dilettanti quando mi hanno comprato gli attaccanti bravi, abbiamo vinto, altrimenti fai fatica... Guardate il Milan prima e dopo Ibrahimovic: Pioli era uno da cacciare in tutti i modi, oggi invece è pronto per la Panchina d'Oro. Lo dico senza voler togliere meriti".